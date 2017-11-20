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20 Kasım 2017 14:21

Başkan Ay, "Kararlar vatandaş odaklı alınacak"

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, başkan yardımcıları, belediye üst yönetimi ve birim müdürleri ile “Yönetim Koordinasyon Toplantısı”nda bir araya geldi.

Başkan Ay,

20 Kasım 2017 14:21


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında düzenlenen “Yönetim Koordinasyon Toplantısı” Konuralp Ek Hizmet Binası toplantı salonunda yapıldı. Belediye Başkan Yardımcıları, belediye şirketleri müdürleri ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda devam eden projeler ve çalışmaların durumu görüşüldü. Toplantıda açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay projelerin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi konusunda vatandaşların taleplerinin ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirterek “mevcut çalışmalarımız hakkında başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizden ayrıntılı bilgi aldık, koordinasyonu sağladık. Projelerimizin en verimli şekilde hayata geçirilmesi ve ihtiyaçları karşılaması için vatandaşlarımızın talepleri bizim için en büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda Ankara ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor, çalışmalarımızı bu istişareler doğrultusunda yürütüyoruz. Verimli bir dönem geçirmek için elimizden gelenin daha da fazlasını yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.




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