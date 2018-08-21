Başkan Dursun Ay, hayvan kesim yerlerini gezdi

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de bir çok vatandaş kurbanını Düzce Belediyesi mezbahanesinde kestirdi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’da bayram namazı sonrasında kesimhaneye gederek hem vatandaşlarla bayramlaştı, hem de çalışmaları bizzat takip etti. Başkan Ay, ekiplerin sabahın erken saatlerde kurban kesim işine başladığını vatandaşların sorunsuz bir şekilde kurbanlarını kestirdiğini söyledi.

Alanda kurban kesimi için bekleyen vatandaşlara Düzce Belediyesi tarafından ücretsiz çay servisi de yapıldı.