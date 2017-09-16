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16 Eylül 2017 10:11

Başkan Keskin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Keskin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

16 Eylül 2017 10:11


AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin mesajında; “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.


Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tek umut kaynağı gençler ve çocuklardır. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın sahip olduğu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin içinde yer alan bireyler olarak yetişmesi için olan çabalarımız artarak devam edecektir. Gençlerimizin cehalet bataklığına saplanmasını isteyen kişilere en büyük cevap; okumuş bireyler olarak milletini yükselten çocuklarımız ve gençlerimizle olacaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlarken, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, ailelere, ülkemize hayırlı olmasını diler, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim yolculuklarında başarılar dilerim” ifadelerinde bulundu.




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