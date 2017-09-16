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16 Eylül 2017 09:48

Başkan Taşlı Ahilik Haftasını kutladı

Düzce Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Ahilik Haftasını kutladı.

Başkan Taşlı Ahilik Haftasını kutladı

16 Eylül 2017 09:48


Taşlı’dan Ahilik Haftasıyla ilgili olarak yayınladığı kutlama mesajında “Ahilik birbirini seven, birbirine saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, işi kutsal, çalışmayı bir ibadet sayan, din ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı esnaf ve sanatkarların iş teşkilatıdır. Ahi’lik temeli yardımlaşmaya dayanan esnaf teşkilatıdır. Bu vesile ile Ahilik Haftası tüm esnaf teşkilatına tüm esnaflara hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, başta Ahi Evran olmak üzere ahrete intikal etmiş tüm esnaflara Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara sağlık ve uzun bir ömür hayırlı iş, helal kazanç diliyorum" İfadelerinde bulundu.




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