Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 20:17

Başkan Yiğit Bakan Yılmaz’dan yurt istedi

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Annem Varsa Ben de Varım" programına katılmak üzere Düzce’ye gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan, kız öğrenciler için yurt talebinde bulundu.

Başkan Yiğit Bakan Yılmaz’dan yurt istedi

20 Kasım 2017 20:17


Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Annem Varsa Ben de Varım" programına katılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Düzce’ye gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, Yığılca Balı ve Yığılca’da üretilen tarım ürünlerinden oluşan hediyeler taktim etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya gelen Yiğit, Yığılca’da eğitim gören ve barınma sıkıntısı çeken kız çocukları için yurt talebinde bulundu.


Bakan Yılmaz’da, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in bu talebinin yerine getirilmesi için çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç