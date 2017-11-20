Başkan Yiğit Bakan Yılmaz’dan yurt istedi

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, "Annem Varsa Ben de Varım" programına katılmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte Düzce’ye gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, Yığılca Balı ve Yığılca’da üretilen tarım ürünlerinden oluşan hediyeler taktim etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile bir araya gelen Yiğit, Yığılca’da eğitim gören ve barınma sıkıntısı çeken kız çocukları için yurt talebinde bulundu.

Bakan Yılmaz’da, Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit’in bu talebinin yerine getirilmesi için çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.