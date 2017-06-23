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23 Haziran 2017 19:24

Bayram tedbirleri arttırıldı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde uygulama yaptılar.

Bayram tedbirleri arttırıldı

23 Haziran 2017 19:24

Uygulamada yolcu otobüsleri ile terminale giriş-çıkış yapan araçlar didik didik arandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik, Asayiş, KOM, Hırsızlık ve Terör Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde uygulama yaptı. Trafik ekipleri bir yandan uzun yola gidecek yolcu otobüsleri ile araçların evrak ve teknik donanımlarını kontrol ederken, asayiş, kom ve hırsızlık ekipleri ise şahıslar üzerinde uygulama yaptılar. Ekipler, durdurdukları otobüs ve araçlarda didik didik arama yaparken, suç ve suç unsuru olup olmadığına bakıldı. Yapılan açıklamada halkın huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için uygulamaların bayram süreci boyunca aralıklarla süreceği bildirildi.


AY)




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