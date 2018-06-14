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14 Haziran 2018 15:38

Berberlerde bayram yoğunluğu

Ramazan bayramının arifesinde berber ve kuaförlerde yoğunluk başladı.

Berberlerde bayram yoğunluğu

14 Haziran 2018 15:38

Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı.


Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berberler ve kuaförler gece geç saatlere kadar çalıştıklarını ifade etti. Işık Erkek Kuaförü işletmecisi Uğur Yüksek , Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte yoğunluğun başladığını ve gece geç saatlere kadar çalıştıklarını dile getirdi. Yüksek, "Bayrama sayılı günler kala yoğunluk artıyor. Tıraş olacak vatandaşların son güne kadar beklememelerini rica ediyoruz. Bizler yoğunluğa yetişebilmek için salonlarımızı gece geç saatlere kadar açık tutuyoruz. Bizler, müşterilerimizden tıraşlarını son güne bırakmamalarını ve gelmeden önce randevu almalarını rica ediyoruz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum" dedi.




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