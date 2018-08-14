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14 Ağustos 2018 16:26

Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam için herkes seferber oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesi sahilinde serinlemek için girdiği denize boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan 75 yaşındaki tatilcinin kalbi durdu.

Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam için herkes seferber oldu

14 Ağustos 2018 16:26

Sağlık ekiplerince 30 dakika suni teneffüs yapılan şahıs, hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Akçakoca’ya bir ay önce gelen ismi henüz belirlenemeyen 75 yaşındaki yaşlı şahıs, Değirmenağzı plajında denize girdi. Bir süre denizde ilerleyen şahıs, bir anda suda kayboldu. Şahsın suda batığını gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan şahıs olay yerine çağrılan 112 acil yardım ekiplerine teslim edildi. Kalbi durduğu belirlenen şahsa, sağlık ekiplerince 30 dakika suni teneffüs yapıldı.


Sağlık ekiplerinin verdiği mücadele sonrasında yaşlı adam, ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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