Bolu Dağı’nda Bayram yoğunluğu başladı

Arife günü yoğun trafiğe yakalanmak istemeyen tatilciler, haftanın son günü gece saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Ddağı Tüneli Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu. Ramazan Bayramı’nı yakınlarıyla memleketlerinde geçirmek isteyenler, TEM yolunun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli girişinde ve viyadüklerde yoğunluğa yol açtı. Gece saatlerinde artan trafik yoğunluğu nedeniyle otoyolda araçlar zaman zaman yavaşlamak zorunda kaldı. Karayolları ekipleri tünel girişindeki LED’li uyarı tabelalarına trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulunurken, tünelin Düzce tarafında Ankara istikametinde ise bir karayolları ekibi otoyolda oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.

Diğer taraftan Otoyol Trafik ekipleri de yaptıkları uygulamalarla trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar. Sürücülerin evrak kontrolünü yapan trafik ekipleri sürücülere uyarılarda bulunarak bayramlarını kutlamayı da ihmal etmediler.