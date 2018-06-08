Çevre sorunlarına dikkat çekildi

Programın açılışında kısa bir konuşma yapan DÜBİYOM Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, Dünya Çevre Günü sebebiyle düzenledikleri “Çevre Sorunlarına Bilimsel Yaklaşımlar” konulu panele katılımları için herkese teşekkür ederek konuşmasını yapmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’i kürsüye davet etti.

Geçmişte Düzce’de ağır metal fabrikalarının kurulmak istendiği zor bir sürecin yaşandığını belirten Prof. Dr. İlhan Genç, teknolojinin hem iyi hem de kötü sonuçları olduğunu ifade ederek gelecek kaygılarının yaşandığı günümüzde Düzce Üniversitesi’nin çevreye sahip çıkmasının kendisine güven verdiğini söyledi. Herkesin çevre gününü kutlayan Prof. Dr. Genç, katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programda tekrar söz alan Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, bugünün en önemli misyonunun çevre sorunlarıyla ilgili kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda halkın katılımını geliştirip politik bilgiyi arttırmak olduğunu dile getirerek, panelin oturum başkanlığını yapmak üzere Düzce Üniversitesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başaran Dülger’i kürsüye davet etti.

Prof. Dr. Başaran Dülger sözlerine, çevre gününün 100’den fazla ülkede kutlandığını, amacının çevre sorunlarına değinme, kamuoyunu bilinçlendirme olduğunu ve bunun için böyle toplantılar yapıldığını belirterek başladı. Sonrasında panelin ilk konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ernaz Altundağ Çakır’a sözü bıraktı.

Çevre kirliliğinin biyolojik çeşitliliğe etkilerini anlatan Doç. Dr. Ernaz Altundağ Çakır, biyolojik çeşitliliği tanımlayarak sunumuna başladı. Biyolojik çeşitliliğin her bakımdan önem arz ettiğini fakat 1970-2010 yılları arasında yüzde 50 azaldığına dikkat çeken Çakır, bunun ciddi bir rakam olduğunu belirterek biyolojik çeşitliliği korumak için alınması gereken önlemlerden bahsetti.

Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Eroğlu, görünen ve görünmeyen yönleri ile Düzce peyzajı ve sorunlarını tanımlarken, ülkemizin imzalamış olduğu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi hakkında bilgiler verdi. Peyzajın boyutları ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Eroğlu, Düzce’nin peyzaj tipolojisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak şehrin peyzaj sorunları ve çözüm önerilerini sunarak konuşmasını noktaladı.

Çölleşme kaçınılmaz bir gerçek

Panelin bir diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Güngör’ün sunum konusu ise Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Sıcak İklim Tahılları Üzerine Etkisiydi. Dünyayı tehdit eden faktörlerin neler olduğunu belirten Güngör, bu faktörlerin sonucunda günümüzde her 13 dakikada bir canlı türünün yok olduğunun altını çizdi. CO2 ve metan gazları arttığı için çölleşmenin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu da söyleyen Hüseyin Güngör, çeltik ve mısır tarımından bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

Çevre kirliliği son 35 yılda arttı

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aktaş ise “Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyon İle Islahı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Çevre kirliliğinin yüzde 50’sinin, son 35 yılda meydana geldiğini belirten Aktaş, çevre kirliliğinin en büyük nedeninin insanoğlunun hatalı kaynak kullanımı olduğuna dikkat çekti. Biyoremediasyonun kullanım tercihlerinden söz eden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aktaş, evrensel bir problem halini alan toprak kirliliği için en iyi çözümün kirliliği ortadan kaldırmak olduğunu söyledikten sonra sunumuna son verdi.

Panelin son konuşmasını gerçekleştiren Düzce Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Münir Uçak değişen çevrede omurgasız dünyası konusuyla ilgili bir sunum yaptı. Omurgasız canlıların yeryüzünün en fazla çeşitlilik gösteren canlı gruplarından olduğunu ifade eden Münir Uçak, omurgasız canlıların yüksek adaptasyon ve uyum yeteneklerine sahip olduklarını belirterek uyum yeteneklerinin bu kadar güçlü olmasının altında yatan en büyük temel faktörün ise genetik materyallerinin yüksek genetik kombinasyon yeteneğine sahip olmaları şeklinde açıkladı.

Gerçekleştirilen sunumların ardından katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan panelistlere, Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş tarafından yaptıkları başarılı çalışmalar ve sunumları için teşekkür belgeleri takdim edildi.