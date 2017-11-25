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25 Kasım 2017 01:54

Davetsiz misafir işyeri sahibini şaşkına çevirdi

Düzce kent merkezi Küçüksu mevkiinde meydana gelen kazada kadın sürücünün kullandığı otomobile bir başka bayan sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Davetsiz misafir işyeri sahibini şaşkına çevirdi

25 Kasım 2017 01:54

Kazada otomobillerden birisi yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza Düzce kent merkezi Küçüksu mevkiinde gece geç saatlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tülay Şimşir (35) idaresindeki 34 DS 0159 plakalı otomobil ile Nazlı Durna (46) idaresinde ki 81 BZ 232 plakalı otomobile kavşakta çarpıştı. Hızını alamayan Nazlı Durna idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan İbrahim Ayyıldız isimli vatandaşa ait iş yerine girdi. İş yerinde kimsenin olmaması nedeniyle kazada yaralanan olmazken, otomobilin iş yerine girmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Diğer yandan otomobili ile iş yerine giren Nazlı Durna vatandaşların uyarısı ile dışarı çıktı.


Kazaya karışan Nazlı Durna kazayı şu şekilde anlattı; “Sol şeritten gelirken diğer araba geldi sağdan vurdu. Bende arkadaşın dükkanına girdim. Valla nasıl toparladığımı bende bilmiyorum şaşırdım kaldım. Öyle vurunca ben kendimi ve direksiyon hakimiyetini kaybettim.”


İşyeri sahibi İbrahim Ayyıldız ise “Olaydan benim haberim yok. Telefonla kazayı bildirdiler geldim. Böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Cana bir şey olmamış. Mal yerine gelir” ifadelerinde bulundu. Kazada şikayetçi olmayınca polis ekipleri ise işlem yapmadı.




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