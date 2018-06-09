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09 Haziran 2018 11:30

Dışı zehirli tadı lezzetli

Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu İskorpit balığı Akçakoca’da pek rağbet görmüyor.

Dışı zehirli tadı lezzetli

09 Haziran 2018 11:30


Akçakoca’da Balıkçılar tarafından avlanan İskorpit balığının kilosu 13 - 15 TL’den satılıyor. Yakaladıkları ilginç balık hakkında bilgiler veren balıkçı Adnan Özer, “Ağlarımızı akşamdan kaya başlarına seriyoruz. İskorpitleri ayıklayıp, tezgahlara gönderiyoruz. Bu balığı günübirlik balık ayıklayan vatandaşlarımız pek bilmez, ayıklayamaz. Halkımız bunları zehirli balık olarak bilir. Genelde bu balığı yenilmez sanırlar. İskorpit çok lezzetli bir balıktır. Çok güzel çorbası ve tavası olur. İskorpitin eti çoğu balıktan da lezzetlidir. Kilosunu 10 - 15 liradan veriyoruz. İskorpit, tutmasını bilmezseniz iğnelerinden çarpar. Yanlış yerden tutarsanız da şişik ve alerji yapar” dedi.




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