Dışı zehirli tadı lezzetli

Akçakoca’da Balıkçılar tarafından avlanan İskorpit balığının kilosu 13 - 15 TL’den satılıyor. Yakaladıkları ilginç balık hakkında bilgiler veren balıkçı Adnan Özer, “Ağlarımızı akşamdan kaya başlarına seriyoruz. İskorpitleri ayıklayıp, tezgahlara gönderiyoruz. Bu balığı günübirlik balık ayıklayan vatandaşlarımız pek bilmez, ayıklayamaz. Halkımız bunları zehirli balık olarak bilir. Genelde bu balığı yenilmez sanırlar. İskorpit çok lezzetli bir balıktır. Çok güzel çorbası ve tavası olur. İskorpitin eti çoğu balıktan da lezzetlidir. Kilosunu 10 - 15 liradan veriyoruz. İskorpit, tutmasını bilmezseniz iğnelerinden çarpar. Yanlış yerden tutarsanız da şişik ve alerji yapar” dedi.