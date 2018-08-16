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16 Ağustos 2018 15:08

DTSO Başkanı Şahin, “Düzce yenilenmiş ve güçlenmiş bir kent olmuştur”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 17 Ağustos depreminin 19.

DTSO Başkanı Şahin, “Düzce yenilenmiş ve güçlenmiş bir kent olmuştur”

16 Ağustos 2018 15:08

Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Düzce yenilenmiş ve güçlenmiş bir kent olmuştur” dedi.


Şahin mesajında; “17 Ağustos 1999’da ilimiz ve bölgemizde yaşanan deprem felaketi sonucunda binlerce vatandaşımız vefat etmiş, binlercesi yaralanmış ve birçok vatandaşımız evsiz kalmıştı. Devletimiz ve milletimizin büyük fedakarlıkları sayesinde ilimiz ve bölgemiz yeniden yapılanmış, yaralarını hızla sarmıştır. Yaşanan elim hadisenin 19. Yıldönümünde Düzce yenilenmiş ve güçlenmiş bir kent olmuştur.


17 Ağustos depreminin 19. Yıldönümü münasebetiyle felakette hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.




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