DÜ'de Osmanlı'nın kolera hastalığı ile mücadelesi anlatıldı

Düzce Üniversitesi Tarih Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte Osmanlı Devleti'nin kolera hastalığı ile mücadelesi anlatıldı.

"Osmanlı Devleti'ninEmrâz-ı Müstevlî ile Mücadelesi: Kolera Örneği” başlıklı program, Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi(DÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaşayanlar'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, dünya tarihinde iz bırakan kolera hastalığının Osmanlı döneminde bırakmış olduğu izlenimlerden söz edildi.

İlk olarak 16. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkan kolera hastalığının, bakteriyel bir hastalık olduğunu söyleyerek en önemli özelliğinin ağız yolu ile kişiden kişiye geçtiğini belirten Yaşayanlar, o dönemde hastalığın Hindistan'daki İngiltere kolonilerinin ticaret amaçlı gemileri ile Asya, Afrika ve Avrupa'ya yayıldığı bilgisini paylaştı. Dünya tarihinde 6 büyük kolera salgını olduğunu ve bunlardan birinin de Osmanlı devletinde gerçekleştiğini ifade eden öğretim üyesi, Osmanlı devletinin kolera ile mücadelesinden örnekler verdi. Yayılan salgın hastalık sebebi ile dönemin padişahı 2. Mahmud'un 1838 yılında karantina teşkilatı kurduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaşayanlar, Osmanlı devletinin halkı bilinçlendirmeye çalışarak hastalıktan kurtulmayı hedeflediğini de kaydetti.

Hekimlerin; modern sağlık ekipmanları bulunmaması dolayısıyla kendi imkanları ile bu hastalıkla mücadele ettiğini dillendiren Yaşayanlar, iyi beslenme ve ilaç olarak sirkenin kullanımıyla çözümler üretilmeye çalışıldığına işaret etti. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yaşayanlar, özellikle kırsal kesimlerde içme sularının kuyu suyu olması ve bu sulara yeraltı sularından mikroplu suların karışması sebebiyle de hastalığın yaygınlaştığını sözlerine ekledi.