Düzce Anıtparkta izdiham yaşandı

Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kalıcı Konutlar ve Anıtpark meydanında düzenlenen ve yoğun ilgi gören etkinliklere son katılan isim Ünlü Tv Programcısı ve Yazar İkbal Gürpınar oldu. İlk olarak Kalıcı Konutlar Bölgesinde hayranları ile buluşan Gürpınar, burada hayranlarına imzalı kitap ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Anıtpark’ta hayranlarının karşısına çıkan İkbal Gürpınar, yaptığı Ramazan sohbeti ile özellikle kadınların ağırlıkta olduğu izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Burada da hayranlarına imzalı kitap dağıtan İkbal Gürpınar “Düzce yine her zamanki gibi karşıladı beni. İlgi gösteren burada bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.