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20 Eylül 2017 09:24

Düzce Belediyesi Kampüs içindeki yolları açılıyor

Düzce Üniversitesi’nde inşaatı devam eden ‘Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak bağlantı yolları açılıyor.

Düzce Belediyesi Kampüs içindeki yolları açılıyor

20 Eylül 2017 09:24

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yapımı devam eden yol inşaatında inceleme yaptılar.


Teknopark Yönetim Kurulu Eylül ayı olağan toplantısının ardından Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, inşaatları devam eden Üniversite hastanesi ve buna bağlanacak olan bağlantı yollarında inceleme yaptılar. Yakın zamanda hizmete girmesi beklenen yeni hastane için kampüs alanı içinde hem Konuralp hem de Rektörlük arasında bağlantı yolları açılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Keleş, hastane ile bağlantı yollarında eş zamanlı bir çalışma yapıldığını belirterek ‘ Üniversite kampüs alanı içinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Düzce belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz’ dedi.




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