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13 Ağustos 2018 15:54

Düzce Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Düzce Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban kesimi yapması için et kombinasında ki tüm hazırlıklarını tamamladı.

Düzce Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

13 Ağustos 2018 15:54


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların etlerini sağlıklı, dini koşullara uygun ve hijyenik ortamda kesmesi için Düzce Belediyesi Et Kombinesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Et kombinesinde uzman kişiler tarafından kesim yaptırmak isteyen vatandaşların, Düzce İl Müftülüğünden sıra alması isteniyor. Bu güne kadar yaklaşık 100 kişi kurban kestirmek için başvuruda bulundu.


Yeni Taşköprü Köyü yolu üzerinde bulunan et kombinesinde inceleme yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.


Belediye Başkanı Dursun Ay yaptığı açıklamada “Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımız sağlıklı ortamda kesim yaptırması için çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımız kurbanlık hayvanları sağlıklı bir şekilde kesilecek ve 4 parçaya ayrıldıktan sonra teslim edilecek. Vatandaşlarımız bu süre içerisinde et kombinesi bahçesine zaman geçirebilir. Burada bekleyenlere ikramlarımız olacak” dedi.




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