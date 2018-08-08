Düzce Belediyesi’ne borç yapılandırması için 5 bin 399 kişi başvurdu

Kamu borçlarının yapılandırılarak tahsilatına ilişkin ilk olarak açıklanan 31 Temmuz başvuru tarihine kadar Düzce Belediyesine çeşitli birimlere yönelik 5 bin 399 başvuru yapıldı. Düzce Belediyesi´nde yasa kapsamı içinde her türlü vergi, kira, su alacakları, ücretler gibi borçlanmalara yönelik işlemler sürüyor. Borç yapılandırmasına ilişkin son olarak açıklanan 27 Ağustos tarihine kadar işlemler sürecek. Bunun için öncelikli olarak Düzce Belediyesi’nde Yasadan yararlanmak isteyenler için ayrı bir servis oluşturuldu. Vatandaşlar sadece tek bir servisten işlemleri gerçekleştirmeye devam edecekler. İşlemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için Düzce Belediyesi tarafından müracaat matbu dilekçeleri hazırlandı. Yetkililer sürenin bir kez daha uzatılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, borçlu mükelleflerin belirtilen süre içinde başvurmalarını istediler.