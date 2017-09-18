Düzce polisinden uyuşturucu hap operasyonu

Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin yapılan operasyonda gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 553 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.