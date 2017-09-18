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18 Eylül 2017 17:14

Düzce polisinden uyuşturucu hap operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 553 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildi.

Düzce polisinden uyuşturucu hap operasyonu

18 Eylül 2017 17:14

Olayda 1 kişi gözaltına alındı.


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin yapılan operasyonda gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada 553 adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirildiği belirtildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.




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