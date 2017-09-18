Düzce Üniversitesi Hastanesi genel cerrahide bölgeye şifa veriyor

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Genel Cerrahi Birimi ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından biri olan Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda; yılda yaklaşık 11 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini belirten Prof. Dr. Pehlivan, yılda bin 800 hastayı kliniğe yatırarak tedavi ettiklerini ve bunlardan yaklaşık bin 500 hastayı ise ameliyat ettiklerini söyledi.

“Kaliteli, güncel, çağdaş hizmetler veriyoruz”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında; 2 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisinin hizmet verdiğini belirten Pehlivan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinin 24 yatak kapasitesinin bulunduğunu ve bu klinikte genel cerrahinin belli alanlarında yoğunlaşmak kaydıyla cerrahi prosedürlerinin pek çoğunun yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Pehlivan, “Özellikle ileri laparoskopik cerrahi işlemlerde en başta metabolik, obezite cerrahi konusunda bölgeye hizmet veren bir kliniğiz. Genel Cerrahi Anabilim Dalımız bölgemizde obezite ve metobolik cerrahi alanında ihtiyaç duyulduğunu biliyor. Ben burada meme ve endokrin cerrahisi alanında doğru işlerin yapıldığını düşünüyorum. O alanda güvenilir hizmet veren meslektaşlarımız var. O alanda da kaliteli, güncel, çağdaş hizmetler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizde obezite, metobolik, meme ve endokrin cerrahinde marka değeri oluşturduk”

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pehlivan, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın uzman kadrosunun her geçen yıl daha da genişlediğine vurgu yaparak Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olduktan sonra Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın desteğiyle genç ve dinamik bir ekibin oluşturulduğunu belirtti. Genel cerrahideki hizmet alanlarının alt ana alanlarla daha da kaliteleneceğine inandığını dile getiren Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, Araştırma Uygulama Hastanesinin bölgede; obezite, metobolik, meme ve endokrin cerrahi açısından marka değeri oluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Pehlivan, “Benzeri hizmet ve kalite standartlarının, örneğin karaciğer safraları cerrahisinin alt ana dalları veya kalın bağırsak, anal kalan hastalıkları gibi güncel tedavilerin yapıldığı birimleşmeyi de Anabilim Dalımızda uzun vadede sağlamak istiyorum. Klinik içinde her işi yapan genel cerrah tanımının çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Hepimizin bir alanı daha iyi yapması gerektiğine inanıyorum.” diyerek bu alanda uzmanlaşılması gerektiğini vurguladı.

“Yanık ve yara bakım merkezi için adımlar atmaya başladık”

Bölgede eksikliği olan kolorektal cerrahi alanında uzman kadroların yetişmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Pehlivan, bir meslektaşlarının ileri laparoskopinin diğer alanlarında yetişmesi ile ERCP dahil safra yolu işlemlerinin burada yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, ülkemiz ve bölge için sanayi bölgelerinin ihtiyacını düşünerek “Yanık ve Yara Bakım Merkezi” açmayı düşündüklerini söyledi.

“Hastalarımızı il dışına göndermeyerek bölgemize katkı veriyoruz”

Tümör cerrahisi dahil olmak üzere hemen hemen tüm branşlarda hastaları bölge dışına göndermeden Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde cerrahi tedavilerinin yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Pehlivan, “Tümör tedavisi öncesinde ışın tedavisi verilmesi gereken hastaların kanser cerrahisi alanında ameliyatlarını yapıp onkolojik tedavisini burada tamamlayabiliyoruz. Böylece hastalarımızı il dışına göndermeyerek bölgemize katkı veriyoruz” dedi.

“Obezite cerrahisinde başarı oranımız övgüye değer düzeyde”

Özellikle obezite cerrahisinde Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde başarılı sonuçlar elde edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Pehlivan, obezite cerrahisi adına Türkiye’nin ilklerinden olduğunu ve bugüne kadar beş yüze yakın kişiyi ameliyat ettiğini belirterek, bu ameliyatların hepsinde başarılı sonuçlar elde ettiğini vurguladı. Dünya standartlarında hizmet verdiklerini belirten Prof. Dr. Pehlivan, Düzce Üniversitesi Hastanesine gelen hastalardaki başarı oranının övgüye değer olduğunu ifade etti.

Son olarak hasta ve hasta yakınlarına önerilerde bulanan Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, “21. yüzyılda insanların doktor ve hastane seçimlerinde duyarlı olmalarını tavsiye ederim. Sadece uzman, doçent olmak tek başına hekimlik göstergesi değildir. Bence hastalarımız sağlıklarını önemsemeli, doğru araştırmalar yapmalı ve deneyimli hekimlere canlarını emanet etmeliler” şeklinde konuştu.