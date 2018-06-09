Düzce Üniversitesi hastanesi personeli iftarda bir araya geldi

Düzenlenen iftar yemeğinin sonrasında bir konuşma yapan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, özverili ve fedakarca çalışan akademik, idari personeller ve tüm sağlık çalışanı mensuplarıyla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Balbay, programa katılım sağlayan ve organizasyonda emeği geçen herkese ve iftarın bu nezih ortamda yapılmasını sağlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a teşekkür etti.

Programda duygu ve düşüncelerini aktaran Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hastane mensuplarını Düzce Üniversitesi’nin en büyük biriminin en geniş ailesi şeklinde nitelendirerek “Sizler sağlık alanında ülkemize, bölgemize ve Hastanemize hizmet veren çok kıymetli ve emektar çalışma arkadaşlarımızsınız. Allah hizmetlerinizi daim etsin, sizlerden razı olsun. Hayırlısıyla bayrama kavuştursun” ifadelerini kullandı.

Çalışma ortamındaki huzurun önemine vurgu yapan Rektör Çakar, “Bu güzel akşamlar, birlikte olduğumuz zaman anlamlı. Çünkü bizi biz yapan, Düzce Üniversitemizi bu kadar başarılı kılan en önemli unsur, huzur ortamımız. Allah huzur ortamımızın devamını nasip etsin. Sizlerle çalışmaktan, paylaşmaktan ve üretmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir’in yaptığı yemek duası ile devam eden iftar programı, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan çalışanların birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesine ve güçlendirilmesine vesile oldu.