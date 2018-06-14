Düzce Üniversitesi kapılarını halka açtı

Düzce Üniversitesi’ni merak eden vatandaşlar ücretsiz servisle Düzce Üniversitesi’ne götürülecek.

Düzce Üniversitesi Açık Kampüs uygulaması ile kapılarını vatandaşlara açtı. Düzce’den ve diğer illerden gelenler, 27 Haziran 2018 tarihinde saat 09.00’da Anıtpark’tan kalkacak olan servislerle Düzce Üniversitesi kampüsüne götürülecek. Burada Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar vatandaşlara üniversite hakkında bilgiler verecek. Vatandaşlar yine 13.00’da servislerle Anıtpark’a geri götürülecek.