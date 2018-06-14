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14 Haziran 2018 11:59

Düzce Üniversitesi kapılarını halka açtı

Düzce Üniversitesi “Açık Kampüs” uygulaması ile kapılarını vatandaşlara açtı.

Düzce Üniversitesi kapılarını halka açtı

14 Haziran 2018 11:59

Düzce Üniversitesi’ni merak eden vatandaşlar ücretsiz servisle Düzce Üniversitesi’ne götürülecek.


Düzce Üniversitesi Açık Kampüs uygulaması ile kapılarını vatandaşlara açtı. Düzce’den ve diğer illerden gelenler, 27 Haziran 2018 tarihinde saat 09.00’da Anıtpark’tan kalkacak olan servislerle Düzce Üniversitesi kampüsüne götürülecek. Burada Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar vatandaşlara üniversite hakkında bilgiler verecek. Vatandaşlar yine 13.00’da servislerle Anıtpark’a geri götürülecek.




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