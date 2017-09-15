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15 Eylül 2017 12:10

Düzce’de hem asfalt hem kaldırım yapılıyor

Düzce Belediyesi tarafından Rasim Betir Paşa bulvarında asfaltlama ile kaldırım eş zamanlı olarak yapılıyor.

Düzce’de hem asfalt hem kaldırım yapılıyor

15 Eylül 2017 12:10


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Rasim Betir Paşa bulvarında birinci tabaka sıfırlama asfalt yapımı tamamlandı. Caddede kaldırımların yapılmasının ardından bu kez ikinci tabaka aşınma, sıcak asfalt serilecek. Düzce Belediye Başkanı Şemsettin Yenersoy, söz konusu caddede asfalt ile kaldırım çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti ve "Caddenin kazılmasının ardından sıfırlama asfaltı denilen tozu da önleyici birinci tabaka asfalt döküldü. Bu arada aynı caddede kaldırım yapımı da başlatıldı. Kaldırımların tamamlanmasının ardından caddeye bu kez ikinci kat sıcak asfalt dökülecek. İlk asfalt işleminin ardından, ince asfalt döküldüğü düşünülmemelidir. Bu teknik bir işlemdir. İkinci tabaka asfalt, kaldırımların tamamlanmasının sonrasında serilecektir" dedi.




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