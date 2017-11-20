Düzce’de kaçak içki operasyonu

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada kent merkezinde polis ekipleri tarafından alkollü içki satışı yapılan büfelere yönelik denetim yapıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, “Yasadışı alkollü içki ve sigaraları, yasadışı yollardan ülkemize sokarak ya da yasadışı imalathanelerde üreterek ülke içerisine dağıtımını yapan suç örgütlerinin veya gruplarının faaliyetlerini deşifre etmek ve suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla, kaçak sigara ve alkollü içki satışı yapan tekel bayi, büfe olarak faaliyet gösteren işyerlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; tekel bayi, büfe gibi isimler altında faaliyet gösteren işyerleri denetlenerek arama işlemi yapılmış, işyerlerinde yapılan denetim ve aramalarda, kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen iki işyerinden; 16 adet kutu visky ve 43 şişe değişik markalarda üzerlerinde sahte bandrol bulunan kaçak içkiler ele geçirilerek el konulmuş, 2 şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır. Halk Sağlığını hiçe sayarak kaçak ve sahte alkol satan bu kişilere karşı vatandaşlarımız duyarlı olmalı ve tüketilen alkollü içkilerin üzerindeki TAPDK bandrolüne mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir” denildi.