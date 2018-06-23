Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil ve 1 kamyon kullanılamaz hale geldi. Daha sonra olay yerinden kaçan tır sürücüsünü vatandaşlar yakaladı. Kazanın ardından gürültüleri duyan vatandaşlar ise deprem oluyor sanarak sokaklara döküldü.

Olay; gece saatlerinde Düzce kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde T. E.’nin kullandığı 34 GM 4202 plakalı tırı ile D-100 kara yolu kenarında bir otele ait bayrak direklerine çarparak yıktı. Ardından olay yerinden kaçarak Düzce şehir merkezine girdi. İş makinesi taşıma dorsesi bulunan tır daha sonra Atatürk Bulvarı üzerinde önce M. D.’ye ait 81 DS 189 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra O. M.’na ait 81 DK 105 plakalı kamyona ardından da 81 DL 672 plakalı otomobile ve 81 AR 338 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonrasında ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar tarafından takip edilen tır olay yerinden 1 kilometre uzakta Düzce Belediyesi önünde vatandaşlar tarafından durdurularak, sürücüsü aracından indirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Düzce belediyesine ait itfaiye ekipleri de LPG ile çalışan araçların tehlike oluşturmaması için araçların bağlantılarını kestiler.

Tır sürücüsünün çarparak hurdaya çevirdiği kamyonun şoförü ise, “Yoldan geldim. Akşama kadar kamyonumla malzeme taşıdım. Gece de geleyim bir tabak çorba içeyim dedim. Ancak sorumsuz bir sürücü geldi kamyonuma çarptı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken de kaçtı. Bu sürücüler yüzünden trafikte can güvenliğimiz yok. Kaçan tır sürücüsünün gereken cezayı almasını istiyorum” dedi.

Kazada can kaybı ve yaralı olmazken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.