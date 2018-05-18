Düzceli ailelere ’Bilinçli veli bilinçli gelecek’ eğitimi

Ailelere uygulanan bir anket sonucunda onların istekleri doğrultusunda planlanan eğitim, Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Akça Üşenti danışmanlığında gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Kemal Yavaş’ın alan uygulamaları kapsamında hazırlanan eğitimler, yine Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Topcu Bilir ve Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Seda Çavuş tarafından verildi.

Yeni Mahalle İlkokulu Konferans Salonu’nda üç gün süresince gerçekleşen eğitimin son gününde; Düzce İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ekrem Yazar ve Mehmet Apaydın, Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Deniz Oruç ve bölüm öğretim elemanlarının da katıldığı bir törenle ailelere katılım belgeleri takdim edildi. Ayrıca Sosyal Hizmet Bölümü uygulamalarına destek veren Okul Müdürü İsa Saka, Müdür Yardımcısı Selim Tan, eğitmenler Öğretim Görevlisi Zeynep Topcu Bilir ve Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Seda Çavuş ile bir yıl boyunca okulda sosyal hizmet uygulamaları yürüten dördüncü sınıf öğrencisi Kemal Yavaş’a da teşekkür belgeleri takdim edildi.

Milli Eğitim Şube Müdürleri, kurum yöneticileri ve aileler, okulda yapılan uygulamalardan memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Okullarda sosyal hizmet uygulamalarının desteklenmesi ve ihtiyaç olan bu alanın bir an önce ülke çapındaki okullarda yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Akça Üşenti, bu bağlamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve Yeni Mahalle İlkokulu Yönetiminin verdiği desteğin önemli olduğunu ve çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.