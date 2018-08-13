Düzceli Taekwondocular 2 madalya ile döndüler

Ankara’da yapılan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcusu Hatice Kolçak 57 kiloda 107 sporcu arasından Türkiye üçüncüsü oldu. Hatice Kolçak bu kategoride Düzce’ye ilk madalyamızı kazandıran sporcu oldu.

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ise kilosunda 219 sporcu bulunan yaptığı 7 maçın 6’sını teknik nakavt ile kazanan, 7. Maçını 27-30 kaybeden Semih Özer Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca Semih Özer, İspanya’da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.