Toplam 65 eserin katıldığı yarışmada, Uluslararası Ticaret Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmetcan Düzgün, katıldığı fotoğraf ile birinciliğe layık görüldü. Düzce Üniversitesi’nde yemek hizmeti işini yürüten Karanfil Yemek Şirketinin sponsor olduğu yarışmada Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmetcan Düzgün’e 1.lik ödülü olan dizüstü bilgisayarı, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar takdim etti.

Ödül törenine; Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, proje yürütücülerinden Yüksek Gıda Mühendisi A. Elvan Bellici; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Beslenme Hizmetleri Şube Müdürü Fikret Ersoy ve Karanfil Yemek Şirketi Yetkilisi Sinan Kahraman katıldı.