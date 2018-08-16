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16 Ağustos 2018 11:11

Ekoturizm ve Tıbbi bitki yetiştiriciliği girişimleri sürürüyor

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından, Ekoturizm ve Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği alanlarında yaygınlaştırma faaliyetleri için Düzce Merkez İlçe Çalıcuma köyünde kahvaltılı toplantı gerçekleştirildi.

Ekoturizm ve Tıbbi bitki yetiştiriciliği girişimleri sürürüyor

16 Ağustos 2018 11:11


Toplantıya; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Cahit Aydın, ihtisaslaşma süreci endüstriyel partnerlerinden Mikrom firmasının sahibi Kenan Yıldız ve Çalıcuma köyü tıbbi bitki yetiştiriciliği gönüllüsü Sevil Gülsoy katıldı.


Toplantıda Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında kurulması planlanan model ekobahçe ile ilgili planlama ve organizasyon süreçlerine ek olarak, tıbbi bitki yetiştiriciliği, tıbbi bitkilerin kurutulması ve ticari ürün haline getirilmesi süreçleri ile tüm bu süreçlerin, bölgeye yayılımı konuları, sürecin paydaşları tarafından tartışıldı.




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