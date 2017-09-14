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14 Eylül 2017 14:06

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Resort ve Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam ediyor.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı’nın yeni sezon hazırlıkları sürüyor

14 Eylül 2017 14:06


Sarı-lacivertliler 10 Eylül’de başlayan kampın dördüncü gününde sabah kuvvet programları uyguladı. Antrenör Veljko Basic yönetiminde gerçekleştirilen çalışma 1 saat 30 dakika sürdü.


Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı akşam üstü ise Topuk Yaylası Tesisleri’nde Düzce Belediyesi ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-lacivertli ekip sadece genç oyuncularının forma giydiği mücadeleyi 3-2 kazandı.


Ekibin tam kadro katıldığı kamp cuma günü sona erecek. Sarı-lacivertliler 19 Eylül Salı günü Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda saat 19:00’da Halkbank ile karşılaşacak.




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