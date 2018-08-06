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06 Ağustos 2018 14:08

Genç güreşcilerden başkana ziyaret

Ankara’da 7-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Başkan Ay’ı ziyaret etti.

Genç güreşcilerden başkana ziyaret

06 Ağustos 2018 14:08


İzmir ve Zonguldak’da düzenlenen Küçük Minikler Serbest ve Grekoromen Grup Müsabakalarında dereceye giren Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü 11, 12 ve 13 yaş gurubu güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına katılım öncesinde Belediye Başkanı Dursun Ay’ı makamında ziyaret ettiler.


Başkan Ay, “Ata sporu güreşin yaşaması ve sonraki nesillere aktarılmasında bizim için önemli bir görevdir. Milli sporumuzu desteklemeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Güreş sporuna gönül vermiş her bir gencimizi bu yolda sonuna kadar destekliyoruz” dedi.




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