Genç MÜSİAD çocukları sevindirdi

Projenin bu yaz ki kapanış programı Gürcü Osman Camiinde gerçekleştirildi. Gençler Kur’an öğrenen çocuklara hediyeler verdi.

Genç MÜİSAD tarafından bu yıl 6. gerçekleştirilen Bu Yaz Camideyiz projesi Yeşil Cami ve Asar camilerinin ardından Gürcü Osman cami ile tamamlandı. Genç MÜSİAD Başkan Hakan Bekar ve yönetimi, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan eşliğinde, dini eğitim alan, Kuran’ı Kerim öğrenen çocukları camide ziyaret etti. Yöneticiler çocuklarla birlikte sohbet ettiler, onlara çeşitli ikramlarda bulundular.

Burhaniye Cami İmamı Salih Topuz, yaz döneminde camide yaz kurslarında büyük atılım yapıldığını söylerken, çocuklara verdikleri destekten dolayı MÜSİAD üyelerine teşekkür etti.

Genç MÜSİAD Başkanı Hakan Bekar, “Bu Yaz Camideyim” projesinin 6. sını gerçekleştirdiklerini söylerken, 3 camide öğrencileri ziyaret ettiklerini dile getirdi. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan da, gençleri bu projeden dolayı tebrik etti.

Hakan Bekar, “Kapanışı Gürcü Osman Camiinde hediyelerle yaptık. Projenin amacı, yaz tatillerinden feragat edip Kur’an eğitimi almaya gelen kardeşlerimizin yaptıklarının takdir edilmeyi hak ettiğini düşünmeleri. Daha iyi sosyal sorumluluk projeleri ile karşınıza çıkacağız” derken, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ise, genç MÜSİAD’lılardan böyle sosyal sorumluluk projelerini artırmalarını beklediğini ifade etti.