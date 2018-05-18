Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 14:46

Genel sekreterleri DTSO’da bir araya geldi

Batı Karadeniz Bölgesi’nde faaliyette bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları ile Borsaların Genel Sekreterleri Düzce Ticaret ve Sanayi (DTSO) bir araya geldi.

Genel sekreterleri DTSO’da bir araya geldi

18 Mayıs 2018 14:46


Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ ev sahipliği yaptı. Genel istişare toplantısına Çaycuma TSO Genel Sekreteri Recep Acar, Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar, Devrek TSO Genel Sekreteri Cihat Yaban, Düzce Ticaret Borsası Genel Sekreteri Furkan Komit katıldılar.


Bölgesel konuların ele alındığı toplantıda ayrıca bölge odaları olarak projeler geliştirebileceklerini ve bu noktada ortak hamleler yapılması görüşünde fikir birliği sağladılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç