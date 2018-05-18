Genel sekreterleri DTSO’da bir araya geldi

Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve Genel Sekreter Ayten Nursel Kocadağ ev sahipliği yaptı. Genel istişare toplantısına Çaycuma TSO Genel Sekreteri Recep Acar, Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar, Devrek TSO Genel Sekreteri Cihat Yaban, Düzce Ticaret Borsası Genel Sekreteri Furkan Komit katıldılar.

Bölgesel konuların ele alındığı toplantıda ayrıca bölge odaları olarak projeler geliştirebileceklerini ve bu noktada ortak hamleler yapılması görüşünde fikir birliği sağladılar.