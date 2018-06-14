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14 Haziran 2018 11:59

Gölyaka’da Toptepe mesire alanı yenileniyor

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Toptepe A Tipi Mesire Alanının Yenilenmesi Projesi kapsamında yapılması planlanan Restorant, Seyir Terası, Konaklama Evleri ve Peyzaj düzenlemesine ait inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Gölyaka’da Toptepe mesire alanı yenileniyor

14 Haziran 2018 11:59


Restoranın Ramazan Bayramı’nda, seyir terası, konaklama tesisleri ve diğer ünitelerin 2 ay içinde tamamlanarak hizmete girmesinin hedeflendiğini belirten Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Gölormanı Köyü sınırlarında bulunan Efteni gölü manzaralı ve ormanlık alan içerisindeki mesire yerinin ulaşımının rahat ve konum itibariyle çok özel bir yerde olduğunu, ayrıca doğal ortamda Ahşap evlerde konforlu konaklama imkanı sunması ile Gölyaka’da Ekoturizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.




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