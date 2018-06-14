Gölyaka’da Toptepe mesire alanı yenileniyor

Restoranın Ramazan Bayramı’nda, seyir terası, konaklama tesisleri ve diğer ünitelerin 2 ay içinde tamamlanarak hizmete girmesinin hedeflendiğini belirten Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Gölormanı Köyü sınırlarında bulunan Efteni gölü manzaralı ve ormanlık alan içerisindeki mesire yerinin ulaşımının rahat ve konum itibariyle çok özel bir yerde olduğunu, ayrıca doğal ortamda Ahşap evlerde konforlu konaklama imkanı sunması ile Gölyaka’da Ekoturizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.