Hamza Cebeci’den Başkan Ay’a ziyaret

Darülaceze’nin Düzceli Başkanı Hamza Cebeci, ziyaret gezileri kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile de görüştü. Düzce Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze kurumunun avlusu için doğal taş döşeme projeleri olduğunu belirterek Düzce Belediyesi şantiyesinde üretilen doğal taşlardan almayı düşündüklerini ve bu kapsamda taşları inceleyeceklerini söyleyerek “Bugün buraya gelme nedenimiz hem iade-i ziyaret hem de Darülaceze’nin kadim avlusunu tarihi dokuya uygun şekilde döşemek için Düzce Belediyesi tarafından üretilen taşları incelemektir. Sayın Başkanımıza ilgisinden dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah burada aldığımız doğal taşlarla o avluyu döşeyeceğiz” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da yaptığı açıklamada Hamza Cebeci’ye teşekkür ederek”Hamza Ağabeyimize ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Düzceliler Derneği iftarına gittiğim zaman Darülaceze’yi de görme fırsatımız olmuştu. Bahçesinin asfaltla kaplı olduğunu görünce oranın tarihi dokusuna uygun bir doğal taş uygulaması fikrini değerli başkanımızla konuşmuştuk. Bizim atölyelerimizde doğal taş üretiyoruz biliyorsunuz, zaten İstanbul’da Sultanahmet Meydanı da bizim taşlarımızla döşendi. İnşallah Darülaceze’ye de bu taşlardan vereceğiz” ifadelerini kullandı.