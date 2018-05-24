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24 Mayıs 2018 11:53

İftar yemeğinde bir araya geldiler

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Düzce Meslek Yüksekokulu, akademik ve idari personellerine yönelik iftar programı düzenledi.

İftar yemeğinde bir araya geldiler

24 Mayıs 2018 11:53


İftar öncesi bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Şamandar, bu iki meslek Yüksekokulu hakkında misafirleri bilgilendirdi. Her iki okula yeni atanan ve 13/b-4 maddesine göre görevlendirmesi yapılan akademik personelleri tanıtan ve bilgiler veren Prof. Dr. Şamandar, emekliye ayrılan idari personellere de, bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı tek tek teşekkür etti.


Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise, konuşmasında Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, bu günlerin insanların birbirleriyle kaynaştıkları çok güzel ve anlamlı günler olduğunu ifade etti. İftar programına davet edilmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.


İftar yemeğinin sonrasında Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz’ün yaptığı yemek duasıyla devam eden iftar programı, manevi duyguların paylaşılmasına vesile oldu.




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