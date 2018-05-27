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27 Mayıs 2018 22:02

İtfaiye’den ahde vefa iftarı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli verdikleri iftarda emekli personelleriyle bir araya geldi.

İtfaiye’den ahde vefa iftarı

27 Mayıs 2018 22:02

Belediye Başkanı Dursun Ay ve meclis üyelerinin de katıldığı iftarda emekli itfaiye personeli ile halen çalışan itfaiyeciler hasret giderdi.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelenekselleşen iftar yemeğinde bir araya geldi.


yemeğe Belediye Başkanı Dursun Ay, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, MHP’li ve AKParti’li meclis üyeleri, İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, belediye birim müdürleri ile itfaiye personeli ve emekli olan personeller katıldı.


Hasretlerin giderildiği belediye iftarında, emekli olan personel ile halen çalışmakta olan personel bir araya gelerek sohbet etme imkanı da buldular.




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