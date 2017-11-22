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22 Kasım 2017 11:53

Kamu hizmetlerinin etkin kullanılması için bir araya geldiler

Düzce Valisi Zülkif Dağlı İl İdare Şube Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada yapılan tüm iş ve işlemlerde adalet, eşitlik ve şeffaflık anlayışıyla hareket edilmesini istedi.

Kamu hizmetlerinin etkin kullanılması için bir araya geldiler

22 Kasım 2017 11:53


Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında İl İdare Şube Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.


İdarede birliğin sağlanması, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun tesis edilmesi için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Vali Zülkif Dağlı, Vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.


Valimiz Sayın Zülkif Dağlı toplantıda vatandaş odaklı yaklaşım çerçevesinde, tüm kurum ve kuruluşlarda hızlı, etkin, kaliteli hizmet sunulmasının, yapılan tüm iş ve işlemlerde adalet, eşitlik ve şeffaflık anlayışıyla hareket edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak bu doğrultuda gerekli tüm tedbirlerin alınması ve aksaklıkların giderilmesi konularında kurum amirlerine talimat verdi.


Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak tasarruf tedbirleri ile resmi taşıt kullanımlarındaki uygulamalar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve kurumlar arası diyaloğun arttırılması, iş ve işlemlerin takibi, etkin ve hızlı biçimde sonuçlandırılması hususlarında kurum müdürlerine tavsiyede bulundu.


Şehit aileleri ve gazilerin kurum amirleri tarafından sadece belirli günlerde değil sık sık ziyaret edilmesini istedi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında engelli vatandaşlarn rahat erişim sağlayabilmesi için gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması konusunda kurum amirlerini uyardı.


Toplantı kurum müdürlerinin görüş ve önerilerinin sunumu ile son buldu.




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