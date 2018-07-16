Karadeniz’in efesinde kazılar yeniden başlatıldı

Kazı çalışmaları; Konuralp Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emre Okan ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bilir’in bilimsel danışmanlığında yürütülüyor. Kazı ve antik tiyatro hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Emre Okan, antik tiyatro kazısının Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve Düzce Belediyesi’nin destekleriyle yürütülmekte olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarının 4 Temmuz 2018 tarihinde başladığını ifade eden Doç. Dr. Okan, 2-3 gün arazi temizliği yapıldıktan sonra ilk kazmanın 9 Temmuz Pazartesi günü vurulduğunu ifade etti. Geçen sene ortaya çıkarılan tiyatronun batısındaki oturma basamakları ve batı giriş koridorunun bulunduğu alanda kazıyı başlattıklarını dile getiren Emre Okan, bu alanın genişletilerek tiyatronun ana girişi olan, tonozlu geçidin doğu çıkışının ve orkestra zemininin açığa çıkarılması için çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

Arkeolojinin sabır işi olduğunu, dolayısıyla eserlere zarar vermemek için dikkatli ve yavaş yavaş çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Doç. Dr. Emre Okan, çalışmaların Düzce Üniversitesi’nden mezun bir arkeolog gözetiminde ve az sayıdaki işçiyle birlikte sürdüğünü ifade etti.

Antik tiyatronun M.Ö. birinci yüzyılda inşa edildiğini ve M.S. 2. yüzyılda ise Romalılar tarafından genişletilerek kullanılmaya devam ettiğini dillendiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “Şu anda kazdığımız alan aşağıya doğru indikçe ve tiyatrodaki kazı alanı genişletildikçe, kesin olmamakla birlikte tiyatronun erken inşa evresine ait buluntuların da ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Antik tiyatronun Prusias ad Hypium kentine ait en sağlam kalmış yapı olması nedeniyle korunması gereken en önemli kültür varlığı olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Emre Okan, bu tarihi mirasın araştırmacılar ve tarih severlerin mutlaka görmek isteyecekleri eserler arasında olduğunu dile getirdi.

Antik tiyatronun ortaya çıkartılıp, restorasyonu yapıldıktan sonra içerisinde sosyal aktivitelerin yapılabileceğini belirten Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Okan, “Tiyatronun büyüklüğü bize antik kentin nüfusu hakkında bilgi verdiği kadar, çıkartılan küçük buluntular, bize aslında sosyal yaşamın da nasıl olduğunu gösteriyor. Biz bu kazıyı bütçesi yettiği kadar ve hava şartları el verdiği ölçüde sürdürmeyi planlıyoruz. Kentimizin ileri gelenlerinden de bize destek olmalarını ve bu eseri Düzcemize kazandırmayı istiyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.