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19 Kasım 2017 16:01

Kazada hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

Düzce’de önceki gün önce geçirdiği trafik kaza sonucunda hayatını kaybeden Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım’ın üvey, AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Hüsne Yıldırım’ın oğlu Mehmet Şerif Uncu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden genç gözyaşlarıyla toprağa verildi

19 Kasım 2017 16:01


D-100 Karayolu Çilimli Sapağı’nda 2 gün önce sabaha karşı yoğun sis nedeniyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Mehmet Şerif Uncu, Cedidye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cedidiye Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti yönetim kurulu üyeleri de Yıldırım ailesinin acısına ortak oldu. Müftü Selami Emen’in cemaatten helallik istemesinin ardından Mehmet Şerif Uncu için cenaze namazı kılındı.


Namazın ardından Uncu’nun naaşı şehir mezarlığı’nda toprağa verildi.




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