Kesin iş garartili bölüm

Dr. Yunus Biçen önemli açıklamalarda bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık programının, tamamen kamuda hâlihazırda var olan ihtiyaçlar gözetilerek açıldığını belirten Doç. Dr. Yunus Biçen, “Bilindiği üzere, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatları bünyesinde yürütülen hizmetler oldukça kapsamlıdır. Bu program; vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi, ülkenin nüfus yapısı, nitelikleri ve hareketlerinin takibi, kayıtların tutulması, arşiv hizmetlerinin yürütülmesi, aile ve hayat istatistiklerinin düzenlenmesi, pasaport ve sürücü belgelerinin düzenlenmesi, göçmenlik hizmetleri, kurumlar arasındaki koordinasyon vb. birçok konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünü sağlamayı amaçlamaktadır” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin bu bölümden mezun olduktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan Genel İdare Hizmetleri kapsamında idari, sosyal ve hukuksal iş ve eylemlerin sağlıklı olarak yürütülmesinde tüm yeterliliklere sahip olacakları vurgusunda bulunan Doç. Dr. Biçen, “Mezun olacak öğrenciler, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu; iletişim becerileri yüksek, nüfus ve vatandaşlık mevzuatına ve ilgili diğer mevzuatlara ve hukuki işleyişe hâkim, bilgisayar ve ilgili ekipmanları kullanma becerisi olan ve Osmanlıca bilen yetişmiş ve donanımlı bireyler olacaktır. Mezunlar, Nüfus ve Vatandaşlık Ön Lisans Diplomasını alarak, ‘Nüfus ve Vatandaşlık Meslek Elemanı’ unvanını elde edecekler.” ifadelerini kullandı.

Nitelikli dersler ile yetkinliklerini artıracaklar

Öğrencilerin Nüfus ve Vatandaşlık Mevzuatının yoğun olduğu bir eğitim göreceklerini ifade eden Doç. Dr. Yunus Biçen, öğrencilerin Osmanlıca, Dosyalama ve Arşivleme, Hukuk, Yabancı Dil, Kalite Yönetimi, Bilgisayar gibi nitelikli dersler ile yetkinliklerini artıracağını dile getirdi. Nüfus ve Vatandaşlık programının önemli avantajlarından bahseden Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, mezunların T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Nüfus Hizmetleri ve Vatandaşlık Hizmetleri olmak üzere, iki ayrı hizmet türünde istihdam edilebileceğini vurgulayarak “Nüfus Hizmetleri’nde; doğum işlemleri, ölüm işlemleri, evlenme işlemleri, boşanma işlemleri, kayıt düzeltme işlemleri, nüfus ve aile cüzdanı işlemleri ve nüfus kayıt örneği verilmesi, evlat edinme, gaiplik gibi diğer bazı işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlık işlemlerinde ise; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybedilmesi işlemleri gibi hizmetler verilmektedir. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen MERNİS, AKS, KPS, DAP, MAKS ve TC KİMLİK KARTI projeleri bulunmaktadır” dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık Programı ülkemizde ilk ve tek Düzce Üniversitesi’nde

Programın kamudaki ihtiyaçtan yola çıkılarak önerilen ve hali hazırda Türkiye’de tek olma özelliğini barındıran bir program şeklinde nitelendiren Doç. Dr. Biçen, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanlarının genişlemeye devam edeceği ve bu doğrultuda yeni hizmet sınıfları için personel alımının ilerleyen yıllarda artarak devam edeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, Nüfus ve Vatandaşlık Programı’ndan mezun olan öğrencilerin, Türkiye’nin tüm il ve ilçelerindeki ilgili devlet dairelerinde iş imkanı bulabilirler. Türkiye’de 2017 yılı temel alındığında, il ve ilçe teşkilatlarında yaklaşık 26.000 personel çalışmaktadır. Bunlardan yaklaşık 24.000 personel, genel idare hizmetlerinde istihdam edilmiştir. Yakın gelecekte ise 15.000 civarında bir personel ihtiyacının olduğu belirtilmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık Programı’ndan mezun olacak öğrencilerimiz bu birimlere potansiyel birer aday olarak düşünülebilir.” sözleriyle açıklamalarına devam etti.

Program, geniş iş imkanlarına sahip

Nüfus ve Vatandaşlık Programı’nda sosyal bilimlere merakı olan, yabancı dil öğrenme isteği yüksek, sözel düşünme ve analiz yeteneği ile belleği güçlü öğrencilerin daha başarılı olacağını dile getiren Biçen, program ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, branş personel ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Bununla birlikte mezun öğrencilerin, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlerde, farklı kamu kurumlarında, özel hukuk danışmanlık büroları ve noterler gibi kurumlarda geniş iş olanaklarına sahip olacaklarının altını çizdi.

2023 vizyonu doğrultusunda, Türkiye’de kamu sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının artacağının düşünüldüğünü belirten Doç. Dr. Biçen, buna paralel olarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanlarının genişlemeye devam edeceği öngörüldüğünü, ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki hizmet alanlarına yönelik olarak akademik disiplin altında eğitim veren Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu dışında başka bir kurumun Türkiye’de bulunmadığını söyleyerek gençlerin önünde büyük bir fırsat yer aldığını vurguladı.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yunus Biçen, “Bu anlamda Nüfus ve Vatandaşlık ön lisans programının Üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz Dr. Zülkif Dağlı ve Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere, desteklerinden ötürü Nüfüs ve Vatandaşlık İl Müdürü Ahmet Nuri Oğuz’a ve sürecin başlangıcından bugüne kadar emeği geçen Prof. Dr. Ayhan Şamandar ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelimize teşekkür ediyoruz.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.