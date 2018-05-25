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25 Mayıs 2018 13:05

Kurum içi iyileştirme önerisine Rektörden teşekkür belgesi

Düzce Üniversitesi Sürekli İyileştirme Koordinatörlüğü’nün düzenlemiş olduğu “İdari Personel Öneri Teşvik Sistemi Uygulaması” kapsamında birinci olan Abidin Anıl Gül, teşekkür belgesini Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Kurum içi iyileştirme önerisine Rektörden teşekkür belgesi

25 Mayıs 2018 13:05

Dr. Nigar Demircan Çakar ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş’in elinden aldı.


Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni kadrosuyla görevini yürüten Abidin Anıl Gül, yapmış olduğu “Araç ve Şoför Görevlendirme” konulu iyileştirme önerisi ile Öneri Değerlendirme Komisyonu’nun puanlaması sonucu birinci oldu.


Düzce Üniversitesi personeli yaptığı bu çalışmada; iş akış sürecine dahil olan araç-şoför görevlendirme işlemlerinde, yazışma süreçlerini asgari düzeye indirerek işgücünün en rasyonel şekilde kullanılmasına katkı sağladı.




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