Kurum içi iyileştirme önerisine Rektörden teşekkür belgesi

Dr. Nigar Demircan Çakar ve Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş’in elinden aldı.

Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığında Bilgisayar İşletmeni kadrosuyla görevini yürüten Abidin Anıl Gül, yapmış olduğu “Araç ve Şoför Görevlendirme” konulu iyileştirme önerisi ile Öneri Değerlendirme Komisyonu’nun puanlaması sonucu birinci oldu.

Düzce Üniversitesi personeli yaptığı bu çalışmada; iş akış sürecine dahil olan araç-şoför görevlendirme işlemlerinde, yazışma süreçlerini asgari düzeye indirerek işgücünün en rasyonel şekilde kullanılmasına katkı sağladı.