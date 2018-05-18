Lider çocuklar yenilebilir yabani bitki türleri ile tanıştı

Doğayla iç içe oldular.

Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Harun Kabaoğlu, her yıl “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliği gerçekleştirildiğini belirterek “Çeşitli etkinlikler, oyunlar ve yarışmalar düzenlenerek belirlenen temaya dikkat çekilmektedir. Bakanlığımız tarafından bu yılın teması ‘Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik’ olarak belirlenmiştir” dedi.

Kabaoğlu, Düzce’de “Lider Çocuk Tarım Kampı” etkinliğinden toplam 210 çocuğun yararlandığını ve bundan sonraki yıllarda da ilave yenilikçi uygulamalarla kamp etkinliğinin devam edeceğini söyledi.

Düzenlenen kamp kapsamında ilk gün Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulundan gelen 4. sınıf öğrencilerine Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonunun (GEF) desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Eğitim Yayım ve yayınlar Dairesi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen “Yenilebilir Yabani Bitki Türleri” konusunda eğitim alan teknik personel tarafından “Biyoçeşitlililin Korunması ve Yenilebilir yabani bitki Türleri” konusunda eğitim verildi. Eğitim sonrasında Gölormanı köyünde bulunan tarım ürünleri üretimi yapan firmayı ziyaret edirek Düzce’de yetişen yabani bitki türleri öğrencilere tanıtıldı.

İşletmeye ait modern ahır, kümes, kuluçka odası ve seralar ziyaret edildi ve bilgiler verildi. İşletme sahibi tarafından öğrencilere yemek ikram edildi. Daha sonra kampa katılan öğrenciler tarafından çiçek fidesi dikimi gerçekleştirildi. Çeşitli yarışmalar ve oyunların ardından ilk günün programı sona erdi.

İkinci gün Güzeldere Şelalesi mesire alanında gönderilen “Yenilebilir Yabani Bitki Türleri Toplama Rehberleri” dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Düzce’de yetişen yenilebilir yabani bitki türlerinin bulunduğu alanda “ot toplama etkinliği” düzenlendi. Yemek ikramının ardından “Yöresel Otlarımızı Tanıyalım" yarışması ile balon yarışı gerçekleştirildi.

Üçüncü gün Kaynaşlı Sazköy’de bulunan Tekir Köy Evi ile küçükbaş hayvan işletmesi ziyaret ettiler. Kahvaltı ikramının ardından kamp etkinliğine katılan öğrenciler tarafından tasarımı yapılan “En Güzel Toplama Defteri Benim Defterim” yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri ile tüm öğrencilere Bakanlık tarafından gönderilen çanta ve şapkalar verildi. Balon yarışması, mendil kapma yarışması, halat yarışı, çuval yarışının ardından program sona erdi.

Üç gün boyunca kampa katılan öğrencilere katılım belgelerinin ve hediyelerin taktim edilmesiyle program sona erdi.