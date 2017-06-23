Mavi Bayraklı kent Akçakoca

Akçakoca Çuhalı plajına resmen mavi bayrak verildi. Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklama şöyle, "Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından Çuhallı Aile plajı, deniz suyunun temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında Mavi Bayrak Kriterleri’ne göstermiş olduğu uygunluktan dolayı 2017 yılı için uluslararası mavi bayrak ödülü’nü almaya hak kazanmıştır ve belge ile mavi bayrak bu konuda başarı sağlayan Akçakoca Belediyesi’ne resmi olarak teslim edilmiştir.Mavi Bayrak töreni 4 Temmuz 2017 Salı günü saat 14 :00’de Meteoroloji karşısında gerçekleştirilecek olup, mavi bayrak törenle göndere çekilecektir.’’