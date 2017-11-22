Toplantının açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce ilinde Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi kurulması sürecinde Düzce Üniversitesi’nin, milli, yerli ve evrensel oyuncak üretimine akademik kadro, laboratuvar ve alt yapı olanaklarıyla katkı sunmak istediğini ifade etti. Şu an Ar-Ge Proje Pazarı hazırlık çalışmaları ile sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Rektör Çakar, tüm paydaşlarla nesilden nesile aktarılacak, kültürümüzün gelişmesine katkı sağlayacak, çocukları geleceğe hazırlayan milli ve evrensel değerleri taşıyacak oyuncaklar üretilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

“Tüm aşamalarına önem veriyoruz”

Oyuncak üretiminde ahşabın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tasarımdan işlevselliğe, üretimden eğitime kadar tüm aşamalara önem verdiklerini sözlerine ekledi. İlk olarak sürecin paydaşlarıyla protokol imzaladıklarını söyleyen Prof. Dr. Çakar, sonrasında ise Milli Oyuncağın niteliklerinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde çalıştay düzenlendiğini ifade ederek çalıştayda; bireycilikten uzak, sevgi ve saygıyı ön plana çıkaracak oyuncak tasarımının özelliklerinin ortaya konduğuna işaret etti. Bir sonraki aşamada ise çalıştayla belirlenen özelliklere uygun tasarımların yarışacağı Ar-Ge Proje Pazarının düzenleneceğini belirten Rektör Çakar, sürecin paydaşlarını konuk ettikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

“Plastik OSB olmayacak”

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı ise Milli Oyuncak süreci ile ilgili şu ana kadar yapılan çalışmalar ve gelecek projeksiyonlarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Üretilecek oyuncak için herhangi bir malzeme kısıtlılığının söz konusu olmadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, kurulacak Oyuncak Organize Sanayi’nin bir plastik OSB olmayacağını vurgulayarak oyuncağın ahşap, metal ve plastik gibi farklı malzemelerden üretilebileceğinin altını çizdi. Toplantının gündeminin sadece Ar-Ge Proje Pazarı olmadığını ifade eden Hasırcı; milli, yerli ve evrensel oyuncağın geliştirilmesi, tasarımı ve prototipi hakkında da görüşlerin açıklanacağını dillendirdi. Toplantıya katılan tüm paydaşlardan sürece katkı beklediklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, sözü TRT Lisans Müdürü M. Bora Durmuşoğlu’na bıraktı.

“Marka önemli”

TRT programlarında yer alan karakterlerin lisanslı ürünler olarak pazarlanması çalışmalarından bahsederek sözlerine başlayan M. Bora Durmuşoğlu, milli, yerli ve evrensel oyuncak için öncelikle marka ve karakterin ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Marka oluşturulamazsa başarılı olunamayacağından söz eden Durmuşoğlu, üretilecek oyuncağın mağazalaştırılmasının da önemi üzerinde durdu. Marka oluşturma, tasarım rehberi, marka ve ürün kategorizasyonu, tanıtım ve pazarlama aşamaları hakkında bilgiler veren M. Bora Durmuşoğlu, 360 derece pazarlama kavramına vurgu yaparak üretilecek oyuncağın kırtasiye, giyim ve sinema gibi birçok sektörde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. TRT’nin yayınlanan programlarında yer alan karakterlerin Milli Oyuncak sürecinde değerlendirilebileceğini belirten Durmuşoğlu, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda, Milli Oyuncak sürecinde şu ana kadar yapılan çalışmalar değerlendirilerek yapılması planlanan faaliyetler, hedefler ve ulaşılmak istenen sonuçlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Düzenlenecek Ar-Ge Proje Pazarı, yarışma jürisinin seçimi ile prototipleme ve pazarlama aşamalarına ilişkin görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantının ardından konuk heyet ve Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, Düzce Organize Sanayi Bölgesinde ahşap oyuncak üreten bir firmayı ziyaret ederek firma yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundular.