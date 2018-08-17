Muhtalarla toplantılar tamamlandı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay gruplara ayrılan merkez mahalle muhtarları ile toplantılarının son oturumunu da Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Beşinci grup muhtarlarla buluşan Başkan Ay’a toplantıda Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Çakırlar, Tokuşlar, Çavuşlar, Kazukoğlu, Kuyumcuhacıali, Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Nalbantoğlu ve Sallar mahalle muhtarlarının talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Dursun Ay yaptığı açıklamada toplantılarda ihtiyaçların tespit edildiğini belirterek “mahalle muhtarlarımızı beş farklı grup şeklinde ayırarak toplantılar düzenledik. Burada amacımız kalabalık ortamdan uzak şekilde her muhtarımızın talebini sağlıklı şekilde dinleyerek tespitlerimizi doğru yapmak oldu. Toplantılarımızı bugün tamamladık, tespitlerimizi yaptık. Artık icraat zamanıdır. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın istekleri ve bizden beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Birim müdürlerimiz de toplantılarımıza katıldı ve gerekli notlarını aldı. Düzce Belediyesi vatandaşa hizmet için vardır, asli görevi budur. Biz de bunun en iyi şekilde işlemesi için çalışıyoruz. Toplantımıza katılan tüm mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.