Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 15:18

Öğrenciler okullarına oyun oynayarak girdiler

Akçakoca’da 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ilköğretim haftası açılış programı Gönül Yavuz ilkokulu tarafından düzenlendi.

Öğrenciler okullarına oyun oynayarak girdiler

18 Eylül 2017 15:18

Gerçekleşen programa Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Gönül Yavuz İlkokulunda gerçekleşen programda Okul Müdürü Adnan Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer günün anlam ve önemine yönelik birer konuşma yaptılar.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer “Çocuklar bizim geleceğimizdir, geleceğimizi hazırlayanlar da öğretmenlerimizdir. Öğrencilerimizin yetişmesinde öğretmenlerimizin olduğu kadar değerli velilerimize de büyük görevler, sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerimiz; aileleriniz, öğretmenleriniz ve idarecileriniz olarak sizleri bilimi ve teknolojiyi kullanan, erdemli, sorunlara çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, milli değerlerine bağlı, bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan, çağdaş bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz” diyerek yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.


Gerçekleşen konuşmaların ardından program, öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli gösterilerle devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç