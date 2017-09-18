Öğrenciler okullarına oyun oynayarak girdiler

Gerçekleşen programa Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Gönül Yavuz İlkokulunda gerçekleşen programda Okul Müdürü Adnan Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer günün anlam ve önemine yönelik birer konuşma yaptılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer “Çocuklar bizim geleceğimizdir, geleceğimizi hazırlayanlar da öğretmenlerimizdir. Öğrencilerimizin yetişmesinde öğretmenlerimizin olduğu kadar değerli velilerimize de büyük görevler, sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerimiz; aileleriniz, öğretmenleriniz ve idarecileriniz olarak sizleri bilimi ve teknolojiyi kullanan, erdemli, sorunlara çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, milli değerlerine bağlı, bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan, çağdaş bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz” diyerek yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.

Gerçekleşen konuşmaların ardından program, öğrencilerin gerçekleştirdiği çeşitli gösterilerle devam etti.