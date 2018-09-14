Öğrencilere kolaylık sağlanıyor

Düzce Belediyesi 2018-2019 öğrenim yılının başlaması ile birlikte öğrencilere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Düzce Üniversitesinde öğrenim gören ve bu yıl yeni başlayacak öğrencilerin şehir için toplu ulaşım sisteminde kullanacakları taşıma kartı başvuruları için üniversite kampüsü merkezi dersliklerinde stant kurdu. Ulaştırma Müdürlüğünden yapılan açıklamada yalnızca Düzce Belediyesi Merkez Hizmet binasında yapılan kart başvurularında yoğunluk yaşanmaması için üniversiteye de stant açıldığı belirtilerek “Merkez hizmet binasında yoğunluk yaşanmaması adına toplu taşıma öğrenci kart başvurusu için Düzce Üniversitesi Merkezi Dersliklerinde 17.09.2018 tarihinden itibaren faaliyete girecek başvuru standı kuruldu. Düzce'ye yeni gelen öğrencilerin yeni kart işlemlerinde yanlarında 2018-2019 dönemine ait öğrenci belgeleri ile bir adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Yine eski öğrencilerin vize işlemleri için mevcut döneme ait öğrenci belgeleri ile başvuru noktalarına gelmeleri yeterli olacaktır. İşlemlerini hızlı bir şekilde yaptırabilmeleri için öğrencilerin kampüs içinde kurulan başvuru masasından yararlanmalarını tavsiye eder, yeni öğrenim dönemlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.