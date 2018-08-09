Ormanda eğitim

Düzce’de gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerine, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Bölge Müdür Yardımcıları, Orman Mühendisleri Odası MYK üyesi Mesut Güler ve ilgili orman işletme şefleri ile sivil topluk kuruluş temsilcileri katıldı.

Orman İdaresi ve Planlama, İşletme Pazarlama ile Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürlükleri konularının ağırlıklı olarak işlendiği eğitim semineri, sunumlar eşliğinde teorik ve arazide uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluştu.