Ormanlık alanda çıkan yangında iki dönüm mera alanı yandı

Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması ile söndürüldü.

Düzce’nin Cumayeri ilçesi’ne bağlı Taşlık köyü ormanlık alanında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Ormanın ağaçların olmadığı mera kısmında çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerini harekete geçirdi. Orman İşletme Şefliği ile birlikte AFAD, DAKE, UKSAR ekipleri de yangının büyümesi ihtimaline karşı müdahale için bölgeye sevk edilirken, Orman İşletme Şefliği ekipleri yaptıkları müdahale ile yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına aldılar. Yapılan söndürme çalışması sonucunda 2 dönümlük alanın yandığı belirlendi.

Alevlerin yayılmadan söndürülmesi ile ormanlık alan kurtulurken, yangında az sayıda ağaç yandı.