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12 Ağustos 2018 18:39

Ormanlık alanda çıkan yangında iki dönüm mera alanı yandı

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık köyünde ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönümlük mera alanı kül oldu.

Ormanlık alanda çıkan yangında iki dönüm mera alanı yandı

12 Ağustos 2018 18:39

Yangın ekiplerin kısa süreli çalışması ile söndürüldü.


Düzce’nin Cumayeri ilçesi’ne bağlı Taşlık köyü ormanlık alanında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Ormanın ağaçların olmadığı mera kısmında çıkan yangın Orman İşletme Şefliği ekiplerini harekete geçirdi. Orman İşletme Şefliği ile birlikte AFAD, DAKE, UKSAR ekipleri de yangının büyümesi ihtimaline karşı müdahale için bölgeye sevk edilirken, Orman İşletme Şefliği ekipleri yaptıkları müdahale ile yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına aldılar. Yapılan söndürme çalışması sonucunda 2 dönümlük alanın yandığı belirlendi.


Alevlerin yayılmadan söndürülmesi ile ormanlık alan kurtulurken, yangında az sayıda ağaç yandı.




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